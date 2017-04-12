Москва пообещала наложить вето на новый проект резолюции СБ ООН по Сирии

Россия наложит вето на обновленный проект резолюции Совета Безопасности ООН по химической атаке в 4 апреля в провинции Идлиб, заявил «Интерфаксу» замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

«В таком виде этот проект является для нас неприемлемым, и мы за него голосовать, естественно, не будем. Мы проголосуем против, если наши партнеры не внемлют нашим призывам и не будут искусственно продвигать этот проект с единственной целью подставить Российскую Федерацию под очередное вето», - сказал Гатилов.

Рассмотрение проекта резолюции, представленного США, Великобританией и Францией в СБ ООН должно состояться в среду, 12 апреля. Он был представлен Западом накануне. «Все члены СБ ООН должны поддержать [эту резолюцию]», - заявил постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

Ранее в среду президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает самое тщательное расследование атаки. Он настаивает на том, что Россия выполнила обязательства по ликвидации химического оружия Сирии, и призывает проверить технику сирийских властей на «хвосты» химического оружия.