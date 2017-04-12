Путин: Асада можно проверить на «хвосты» химического оружия

Президент России Владимир Путин поддерживает самое тщательное расследование химической атаки 4 апреля в провинции Идлиб, настаивает, что Россия выполнила обязательства по ликвидации химического оружия Сирии, и призывает проверить технику сирийских властей на «хвосты» химического оружия. Об этом президент сказал в интервью телеканалу «Мир».

Путин исключает версию преднамеренной химической атаки с воздуха. По его оценке, версии две - «сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ» и «просто постановка, то есть провокация».

«Для того, чтобы дать окончательный ответ, нужно тщательно расследовать это событие. И другого пути нет. Именно это мы и предлагаем сделать, - сказал президент, - причем все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе США мы провели большую работу по ликвидации химического оружия, которое было у сирийских властей. И они всю свою работу исполнили, все свои обязательства выполнили, насколько нам известно. И это подтверждено соответствующей специализированной организацией в ООН». По его словам, «если какие-то сомнения возникли, можно провести эту проверку».

«Вы знаете, ведь это нетрудно сделать с помощью современной техники, современных систем анализа, анализаторов. Если кто-то из официальных властей применял, то так называемые "хвосты", остатки порошка на технике, на территории - они не могут не остаться. Современная техника их точно зафиксирует», - пояснил Путин.

«Ну чего проще - приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и все там проверить. Если наши партнеры говорят нам о том, что под удар сирийской авиации попали какие-то мирные граждане, тогда пусть эти мирные граждане допустят на места этих атак наблюдателей ООН, международных организаций, и там надо все проверить», - подчеркнул президент России.

Накануне министры иностранных дел стран G7 не поддержали предложение США и Великобритании о введении новых санкций против России за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Европейские страны высказались за тщательное расследование происшедшего. После встречи G7 госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию выбрать, с кем она – с США и их союзниками или с Асадом, Ираном и «Хезболлой», и напомнил, что Москва гарантировала уничтожение сирийского химоружия. Сегодня, 12 апреля, Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, не исключено, что затем Лавров и Тиллерсон проведут встречу с президентом России.