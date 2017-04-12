Лавров заявил Тиллерсону, что неправильно выдвигать партнерам ультиматумы

В Москве хотят понять реальные намерения администрации США и считают неправильным ставить партнеров перед выбором в ультимативной форме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает «Интерфакс», он сказал это перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Он также назвал приезд Тиллерсона в Россию своевременным и сказал, что Россия считает важным, чтобы удары США по Сирии не повторялись. До начала встречи заместитель Лаврова Сергей Рябков сказал, что позиция США по Сирии остается для Москвы загадкой.

«Наша последовательная линия формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора: либо вы с нами, либо против нас», - заявил руководитель МИД России (цитата «Интерфакса»). Он напомнил, что Москва «не раз подтверждала свою готовность к конструктивному равноправному диалогу». «Мы всегда за коллективные действия и не считаем продуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов и мезальянсов», - отметил он. Недавно госсекретарь США заявил, что в интересах России координировать свои действия в Сирии с США, а не поддерживать «ненадежного партнера», западные СМИ интерпретировали эти слова как ультиматум Москве, напоминает агентство.

«Ваш приезд своевременный, он даёт возможность попытаться прояснить перспективы взаимодействия, в первую очередь по созданию широкого антитеррористического фронта, - заявил также Лавров. - Это особенно важно в период, когда мы понимаем, что все ключевые посты в Госдепартаменте заполнены, и в этой связи получать разъяснения по оперативным и по текущим делам непросто». Он отметил, что «за прошедшие пару месяцев прозвучало множество заявлений из Вашингтона, касающихся как перспектив этих отношений, так и ключевых международных проблем».

Про удар США по Сирии в ответ на использование химического оружия 4 апреля Лавров напомнил, что «российское руководство уже высказало в этой связи принципиальные оценки». «Считаем принципиально важным не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем», - цитирует его ТАСС.