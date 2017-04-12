В Москве начались переговоры Лаврова и Тиллерсона

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает ТАСС. Тиллерсон прибыл в Россию 11 апреля. После вступительных заявлений дипломатов встреча продолжится в закрытом режиме. Собеседники представят ее итоги на пресс-конференции. Как долго будут продолжатся переговоры, неизвестно. ТАСС напоминает, что встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.

Переговоры проходят в особняке МИД (Зинаиды Морозовой) на Спиридоновке.

Линия Вашингтона по сирийскому вопросу до сих пор остается для России загадкой, заявил журналистам перед началом встречи заместитель Лаврова Сергей Рябков. «Все вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров. Мы не очень понимаем, что конкретно имеет в виду американская администрация, которая на различных уровнях напоминает то о зонах безопасности, то о зонах стабильности», - отметил он (цитаты ТАСС).

Рябков напомнил, что Москва считает удар ВС США по Сирии в ночь на 7 апреля актом агрессии и нарушением международного права. Он добавил, что попытки протолкнуть в Совбезе ООН резолюцию по Сирии свидетельствуют о стремлении США легитимизировать ракетный удар, не более. «Если и говорить о какой-то резолюции сегодня, то мы могли бы, наверное, рассмотреть вариант с осуждением действий США, нарушивших международное право и совершивших акт агрессии. Но поскольку такой вариант не проходит, то и говорить не о чем», - сказал он.