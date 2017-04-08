Борис Джонсон отменил визит в Россию

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон решил не посещать Москву 10 апреля, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства. «События в Сирии коренным образом изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас — продолжать контакты с США и другими странами G7 в преддверии встречи 10-11 апреля», — заявил Джонсон.

«Я обсуждал эти планы с госсекретарем Тиллерсоном. Он отправится в Москву, как и планировалось», — добавил министр.

Он также призвал Россию сделать все возможное для политического урегулирования в Сирии и сотрудничать с международным сообществом, чтобы «шокирующие события последней недели не повторились».

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб. Великобритания поддержала решение США.