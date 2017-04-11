Франция, Великобритания и США представили в ООН новую резолюцию по химической атаке в Сирии

Франция, Великобритания и США представили в ООН новую резолюцию о предполагаемой химической атаке в Сирии, сообщил во вторник постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

«Совместно с США и Францией Великобритания представила пересмотренный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в расследовании», - написал он в своем Twitter.

«Все члены СБ ООН должны поддержать [эту резолюцию]», - добавил он в следующем сообщении.

Со своей стороны постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр ранее заявил, что Париж настаивает на полном расследовании обстоятельств происшедшего в Сирии.

На прошлой неделе Франция, Великобритания и США предложили Совбезу ООН срочно рассмотреть проект резолюции о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском Идлибе. Затем Россия распространила в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии, нацеленный на расследование данного инцидента.

После этого в СБ ООН состоялись закрытые консультации по химическим атакам.