В Генштабе рассказали об атаках боевиков после удара США по Сирии

Боевики воспользовались ударом США по аэродрому «Шайрат» и атаковали армию Сирии с юго-запада, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Все атаки боевиков отражены, уничтожено два танка, три боевых машины пехоты и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также более 150 террористов», — сказал он.

4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб была произведена химическая атака, в результате которой погибли не менее 70 человек, в том числе дети. Пострадали порядка 100 человек. По свидетельству очевидцев, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин.

США и их союзники обвинили в этом власти Сирии, которые категорически отвергли это обвинение. Ответом на химическую атаку стало то, что 8 апреля американские эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Удар по «Аш-Шайрату» отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, подчеркнул впоследствии президент США Дональд Трамп.