Песков: Запад не предоставляет доказательств химической атаки в Сирии

Западные партнеры весьма скромно упоминают о наличии доказательств химической атаки в Идлибе, но не предоставляют их, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто не видел никаких материалов, на самом деле весьма скромно упоминают о наличии якобы каких-то доказательств. В основном говорят о том, что это доказательство о том, что имело место применение химических отравляющих веществ. Все сходятся в этом понимании - что действительно применялись, спор ведется о том, кто применял», - сказал он.

«Мы же заранее не исключаем никакой возможности, мы не пытаемся быть чьим-то адвокатом», - добавил Песков.

Россия, по его словам, настаивает на том, что без проведения соответствующего разбирательства нельзя никого обвинять. «Это очень опасные прецеденты с точки зрения международного права и с точки зрения правоприменения», - подчеркнул он.

Говоря о данных, которыми располагает российская сторона, пресс-секретарь президента заметил, что Россия располагает информацией от военных. «Согласитесь, что они обладают гораздо более развитой инфраструктурой и более развитым присутствием в Сирии, нежели другие страны. У них есть своя точка зрения, которая была ими озвучена. Опять же мы никого не принуждаем к тому, чтобы на слово нам верить», - уточнил Песков он, вновь подчеркнув, что необходимо проведение расследования.