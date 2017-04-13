Асад: Россия не предупредила Сирию об ударе США

Россия не предупреждала Сирию об американском ракетном ударе, поскольку сама узнала о нем в последний момент, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью France Press. Это первый публичный комментарий Асада после ракетной атаки 7 апреля.

«Они [российские военные] нас не предупредили, так как у них не было на это времени: американцы связались с ними, может быть, всего за несколько минут до пуска ракеты. А некоторые утверждают, что разговор состоялся даже после пуска», - сказал Асад, которого цитирует государственное агентство SANA. «Но на самом деле у нас были данные о том, что что-то произойдет, так что мы приняли ряд мер», - добавил Асад.

Асад обвинил США в том, что они «сфабриковали эту историю [с газовой атакой на Хан-Шейхун], чтобы был повод атаковать Сирию» и что она выгодна прежде всего запрещенным в России «Аль-Каиде» и «Джебхат ан-Нусре». По мнению Асада, США в реальности не заинтересованы в политическом урегулировании в Сирии.