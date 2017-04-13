Путин и Эрдоган высказались за скорейшее расследование инцидента с химическим оружием в Сирии

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора высказались за скорейшее проведение расследования инцидента с применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждено развитие ситуации в Сирии. Выражен обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах», - отметили в пресс-службе.

Путин и Эрдоган договорились поручить правительствам двух стран «активизировать работу по реализации решений состоявшегося в Москве 10 марта сего года шестого заседания Совета сотрудничества высшего уровня».

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.