Пять мирных жителей стали жертвами авиаудара коалиции США в Сирии

Жертвами авиаудара коалиции во главе с США по населенному пункту на северо-востоке Сирии стали пять мирных жителей, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По его данным, самолеты ВВС западной коалиции наносили удары по предполагаемым позициям боевиков в городе Эль-Курия, расположенном недалеко от Дейр-эз-Зора.

Телеканал также сообщает, что два дня назад в результате ночного авиаудара по деревне Эс-Салахия на севере Ракки погибли 11 мирных жителей, в том числе четверо детей.