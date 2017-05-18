Палата представителей приняла законопроект о санкциях против союзников Асада

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о санкциях за финансовую поддержку и экономические контакты с правительством Башара Асада или сирийским центробанком. Как сообщает АР, среди авторов законопроекта депутаты от обеих основных политических партий, в том числе председатель комитета палаты по международным отношениям республиканец Эд Ройс и самый высокопоставленный демократ в этом комитете Элиот Энджел.

Закон в случае утверждения сенатом и президентом будет требовать от президента введения санкций против стран или компаний, которые оказывают сирийскому руководству экономическую поддержку. АР уточняет, что целью законопроекта являются основные союзники Асада, такие как Россия или Иран. Санкции также предлагается вводить против лиц, ответственных за нарушения прав человека в Сирии, и лиц, мешающих доставке гуманитарной помощи. Также законопроект запрещает поставку вооружений и сопутствующих технологий Сирии, а также товаров или технологий, которые могут использоваться для нарушений прав человека.

Санкции против Сирии США впервые ввели в 2004 г. Администрация Барака Обамы настаивала, что Асад должен уйти, и поддерживала повстанцев, воюющих против правительственных войск, хотя в 2016 г. приоритетом для США были названы военные действия против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). После смены президента новая администрация заняла сначала менее жесткую позицию по вопросу об отставке Асада.

В конце марта 2017 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Турции, что судьбу Башара Асада будет решать сирийский народ. 31 марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что для Соединенных Штатов отстранение от власти Асада больше не является приоритетом. После этого в начале апреля в Идлибе случилось то, что Запад считает химической атакой против мирного населения, а затем эсминцы ВМС США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийской правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс, и отставка Асада снова стала одним из требований Вашингтона.

9 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения против России и Ирана новых санкций в связи с ситуацией в Сирии.