Вашингтон призвал Москву заставить Асада прекратить преступления против человечности

Госдепартамент США заявил, что обнаружены многочисленные свидетельства преступлений режима сирийского режима Башара Асада против собственного народа, что Россия, которая поддерживает Асада, не протестует против этих преступлений и является участником сирийского урегулирования, должна взять на себя часть ответственности и потребовать немедленно от режима прекратить эти действия. Это на брифинге 15 мая заявил и. о. помощника госсекретаря США по ближневосточным вопросам Стюарт Джонс, который представил доказательства преступлений против сирийцев.

Затем это заявила постпред США в ООН Никки Хейли. Как передает ТАСС, в письменном заявлении она обвинила правительство Сирии в преступлениях против человечности и возложила на Иран и Россию часть ответственности за них. Она призвала Москву встать на сторону западных стран и выступить против Асада, сообщает агентство.

По информации госдепартамента, в военной тюрьме Сейдная под Дамаском заключенных содержат в нечеловеческих условиях, вешают по полсотни в день, а тела хоронят в братских могилах или сжигают в специально оборудованном крематории. Джонс сообщил, что свидетельства об этих преступлениях поступили из многочисленных источников, в том числе есть и фотографии предполагаемого крематория, сделанные с 2013 по 2017 г. Дипломат также упомянул другие тюрьмы режима, свидетельства о пытках заключенных, использование химического оружия против сирийцев, авиаудары сирийских военных по мирному населению и, в частности, больницам, произвольные аресты, внесудебные казни. Госдепартамент ссылается на информацию, полученную от НКО, правозащитных организаций, СМИ, разведслужб разных стран, упоминает и более 10 000 снимков, сделанных в тюрьмах фотографом, работавшим на режим Асада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российское правительство ранее давали понять, что заинтересованы в урегулировании сирийского кризиса, напомнил Джонс. Он заявил, что урегулирование невозможно без политического процесса и прекращения этих преступлений. Он выразил надежду, что США сумеют наладить с Россией конструктивное сотрудничество и добиться, чтобы российское правительство взяло на себя ответственность за своего партнера, режим Асада, и добилось прекращения этих ужасов и нападок на мирных граждан и оппозицию.

Представителям России, по его словам, не показывали свидетельств, которые госдеп представил 15 мая, но им регулярно указывают на необходимость осудить преступления сирийского режима и добиться их прекращения.

Пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт, предваряя этот брифинг Джонса, сообщила, что госсекретарь Рекс Тиллерсон занял жесткую позицию на переговорах с Лавровым и напомнил, что Россия имеет огромное влияние на Асада и должна использовать его для обуздания этого режима, который слишком долго сеял смерти и разрушения, в том числе чтобы он соблюдал перемирие и прекратил убийства мирных граждан. На это, по словам Науэрт, Лавров заявил, что у США и России одинаковые цели в Сирии – сохранение единого государства, в котором будет стабильность.