Лавров назвал команду Трампа «людьми дела»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом заявил, что диалог с командой американского президента лишен идеологизированности, характерной для администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

«Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа - и сам президент, и госсекретарь - это люди дела, и они хотят договариваться», - отметил министр.

По его словам, они хотят договариваться «не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений», а для того, чтобы решать конкретные вопросы.