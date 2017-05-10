Лавров: Россия и США должны совместно решать международные проблемы

Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать международные проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреч со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Лавров отметил, что на переговорах с Трампом, помимо сирийского вопроса, обсуждались палестино-израильское урегулирование, ситуация в Афганистане и конфликт на Украине. «Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон», - подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Трамп в свою очередь назвал «очень хорошей» состоявшуюся встречу с Лавровым, передает Bloomberg.