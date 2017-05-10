У Трампа на сегодня запланирована встреча с Лавровым

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Ларовым в ходе его визита в Вашингтон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на расписание встреч в Белом доме. Ожидается, что встреча пройдет в 17:30 по московскому времени (10:30 по вашинтонскому). Эту информацию российскому агентству подтвердили в МИДе. Также Лавров встретится сегодня с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее о планирующейся встрече Лаврова с Трампом сообщили Reuters и Associated Press.

Тиллерсон в ходе своего визита в Москву 12 апреля встречался с российским президентом Владимиром Путиным.

2 мая у Путина и Трампа состоялся телефонный разговор, в ходе которого они высказались «в пользу организации личной встречи в привязке в заседанию саммита «группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге», отмечалось в сообщении Кремля. В заявлении Белого дома по итогам беседы президентов о предстоящей встрече не упоминалось, а зампомощника Трампа по нацбезопасности Майкл Антон заявил ТАСС, что «тема обсуждалась, но никаких обязательств принято не было».