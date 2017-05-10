Лавров заявил об отсутствии у России стратегии «выхода из Сирии»

У России нет никакой «стратегии выхода» из Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам министра, «надо пресечь все террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы она превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и Ливией».

«Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - это победить террор. Здесь мы полностью солидарны», - подчеркнул он.

Лавров добавил, что у России и США есть согласие в концептуальном плане по созданию зон деэскалации в Сирии, при этом в Москве рассчитывают, что Вашингтон будет играть активную роль в обеспечении безопасности в этих зонах.

Трамп со своей стороны выразил готовность совместно работать над сирийским урегулированием и призвал Москву оказывать сдерживающее воздействие на Дамаск и Иран. После встречи с российским министром американский лидер также заявил, что ужасное насилие в Сирии должно прекратиться.