Путин обсудил с постоянными членами Совбеза отношения России и США

Президент Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил в том числе вопросы двусторонних российско-американских отношений в связи с намеченными на 10 мая контактами министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителями руководства США. Как передает ТАСС, это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также на Совбезе обсуждалось сирийское урегулирование и проблемы внутрироссийской повестки дня. «Состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения», - цитирует чиновника ТАСС. Обсуждавшиеся внутрироссийские вопросы он не назвал.

В совещании участвовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сергей Лавров прибыл в США 9 мая. На 10 мая запланированы его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и с президентом США Дональдом Трампом. 11 мая руководитель МИД России примет участие в министерской встрече Арктического совета на Аляске.