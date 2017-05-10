Путин ввел усиленные меры безопасности на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в регионах России, в которых находятся объекты инфраструктуры, которые будут использованы при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., а также в прилегающих к ним акваториях. Как передает «Интерфакс», указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Усиленные меры безопасности вводятся на время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 г. и первенства мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 г.

Минтранс России по согласованию с межведомственным оперативным штабом должен будет на это время установить зоны ограничения полетов и определить запретные для плавания районы акватории, следует из указа. Усиленные меры безопасности также касаются особенностей регистрации россиян на периоды проведения соревнований, работы транспортной инфраструктуры, продажи алкогольной продукции. Отдельно оговорен порядок проведения массовых акций в регионах, где пройдут международные соревнования.