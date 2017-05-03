Во время Кубка конфедераций в городах-участниках ограничат полеты малой авиации

На время проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля 2017 г. вокруг Москвы планируется ограничить полеты в радиусе 110 км, пишет «Коммерсантъ». Аналогичные зоны предлагается установить вокруг Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. С такой инициативой, по данным издания, выступили ФСО и ФСБ. Против нее выступает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов («АОПА - Россия»). Она просит приостановить согласование приказа об ограничении полетов. Соответствующие письма организация направила на имя премьер-министра Дмитрия Медведева и помощника президента Игоря Левитина.

Руководитель организации Владимир Тюрин считает предложенные меры «избыточными» и «нецелесообразными». Потенциальный ущерб от введения запретов в «АОПА - Россия» оценили в 2 млрд руб. Предполагается, что ограничения на работу коснутся 156 вертодромов и 42 аэродромов. Будут остановлены 25 000 вылетов, в том числе учебно-тренировочные, противопожарные и поисково-спасательные. Последних только в Московской области в сутки выполняется по 3-5. За четыре года работы некоммерческого вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», взаимодействующего с экстренными службами, живыми удалось найти 311 человек.

Тюрин указывает, что во время Олимпиады в Лондоне в 2012 г. отсутствие строгих запретов не повредило безопасности. А введение запрета, аналогичного тому, что действовал в Казани во время Универсиады, повредит поисковому делу. Тогда любой полет общего назначения требовал подачи заявки до 15.00.