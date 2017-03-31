«Победа» начала обучать сотрудников приемам «служебно-прикладного самбо»

Сотрудники бюджетной авиакомпании «Победа» начали брать уроки самбо и дзюдо по инициативе руководства, передает телеканал «Москва 24». В середине февраля лоукостер заявил, что планирует привлечь частные охранные предприятия для охраны сотрудников, работающих в представительствах в аэропортах, на случай нападений недовольных пассажиров. Об этом решении было объявлено после ряда инцидентов, когда, добиваясь выполнения своих требований, клиенты применяли силу. В компании заявили, что законодательные меры против агрессивных пассажиров недостаточно жесткие и ей придется принимать меры. В начале марта гендиректор «Победы» Андрей Калмыков объявил об изменении планов: наем ЧОПов увеличил бы стоимость билетов на 2%, дешевле будет оплатить мастер-классы для собственных сотрудников, чтобы они научились приемам самообороны.

Авиакомпания с помощью Международной федерации самбо научит своих сотрудников приемам служебно-прикладного самбо. «В первую очередь курс рассчитан на сдерживание агрессии пассажиров и обучение приемам самозащиты в случае физической атаки», - цитирует сообщение лоукостера агентство «Москва». Первыми научатся давать сдачи сотрудники, обеспечивающие обслуживание пассажиров в аэропортах. Вводный курс самообороны пройдут также бортпроводники.

«Техника самообороны, применяемая в самбо, имеет неоценимые преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства, к таковым относятся и воздушные суда, так как предполагает непосредственный контакт с помощью захватов и бросков. Использование приемов самбо позволяет максимально быстро нейтрализовать хулиганов, не нанося вреда их здоровью», - объяснил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, его слова приводит пресс-служба «Победы».

«После курса самообороны сотрудники научатся сдерживать дебоширов, защищая свое здоровье и не причиняя вреда нападающим. «Победа» категорически поддерживает ужесточение законодательных мер, применяемых к деструктивным пассажирам. Своим поведением дебоширы не только причиняют беспокойство другим авиапассажирам, но и создают серьезные помехи для экипажей воздушных судов вплоть до срыва рейсов и возникновения ситуаций, влияющих на уровень безопасности полетов», - цитирует «Москва».