Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Спонсоры футболят FIFA

FIFA может недосчитаться спонсоров на ЧМ-2018

Сейчас у федерации их только 10, что в 2 раза меньше, чем на бразильском мундиале
Международная федерация футбола (FIFA) с трудом находит спонсоров для ЧМ-2018 в России, пишет Financial Times (FT)
Международная федерация футбола (FIFA) с трудом находит спонсоров для ЧМ-2018 в России, пишет Financial Times (FT)
Е. Егоров / Ведомости

Международная федерация футбола (FIFA) с трудом находит спонсоров для ЧМ-2018 в России, пишет Financial Times (FT). Международные и местные компании уклоняются от контрактов из-за больших сумм и репутационных рисков, пишет FT, опасения у компаний вызывает как сама FIFA после коррупционного скандала 2015 г., приведшего к отставке президента федерации Йозефа Блаттера, так и Россия, которая стала «изгоем для многих на Западе» после присоединения Крыма. Представитель FIFA не ответил на запрос «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике