FIFA может недосчитаться спонсоров на ЧМ-2018

Сейчас у федерации их только 10, что в 2 раза меньше, чем на бразильском мундиале

Международная федерация футбола (FIFA) с трудом находит спонсоров для ЧМ-2018 в России, пишет Financial Times (FT). Международные и местные компании уклоняются от контрактов из-за больших сумм и репутационных рисков, пишет FT, опасения у компаний вызывает как сама FIFA после коррупционного скандала 2015 г., приведшего к отставке президента федерации Йозефа Блаттера, так и Россия, которая стала «изгоем для многих на Западе» после присоединения Крыма. Представитель FIFA не ответил на запрос «Ведомостей».