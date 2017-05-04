Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧМ-2018

Иностранные болельщики смогут без визы приехать в Россию на Кубок конфедераций в 2017 г. и чемпионат мира по футболу 2018 г. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.

Согласно вносимым в российское законодательство поправкам, допускается въезд в Россию без оформления визы иностранцам, если у них есть персонифицированная карта зрителя в электронной форме, выдаваемая при покупке входного билета на матч.

Въезд будет осуществляться также по документам, удостоверяющим личность. Въехать в Россию без визы иностранные туристы смогут за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. или Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и до последнего дня соревнований.