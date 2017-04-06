Индия будет выдавать россиянам визы на пять лет

Власти Индии разрешили выдавать пятилетние визы гражданам России. О том, что процедура визового режима была упрощена, рассказал индийский посол в Москве Панкадж Саран. «Буквально несколько дней назад мы упростили этот режим. Граждане РФ, которые подают заявки, смогут получить визы сроком до пяти лет для многократного въезда в Индию по туризму и по бизнесу», — заявил он. По словам Сарана, благодаря новой системе электронных виз россияне смогут подать заявление в электронном виде, не приезжая в посольство или консульство.