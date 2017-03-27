Россияне все чаще предпочитают сами организовывать свой отдых

Среди россиян доля самостоятельных путешественников выросла почти на четверть за 2016 г. – с 27 до 33%, свидетельствуют данные Ipsos Comcon. Последние два года все больше россиян предпочитают сами планировать отдых (см. график). Основная причина в том, что самостоятельный туризм падал не так сильно, как организованный, соответственно на 16% против 36%, объясняют аналитики Ipsos Comcon, в итоге доля первого в общем турпотоке выросла. Люди, правда, стали меньше путешествовать из-за снижения доходов, подтверждает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. Согласно Росстату число туристов, выезжающих за рубеж, в 2016 г. сократилось на 8% до 31,7 млн человек.

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