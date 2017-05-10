В Совфеде прокомментировали сообщения СМИ о поставках оружия в Сирию

Россия может отправлять в Сирию дополнительное вооружение, в том числе артиллерию, для охраны своих военнослужащих, заявил руководитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Так он прокомментировал сообщение Fox News о том, что Россия отправила в Сирию 21 гаубицу М-30. По данным источников телеканала, оружие было доставлено грузовым кораблем в сирийский порт Тартус. Кроме того, Fox News сообщил о том, что в Сирию будут доставлены снаряды для зенитно-ракетной системы С-400.

«Я не вижу никаких оснований для беспокойства наших западных коллег. Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом, воевать больше ни с кем не намерена, и если возникает необходимость в усилении наших артиллерийских частей для охраны мест дислокации наших военнослужащих, то здесь нет ничего криминального», — приводит «РИА Новости» слова Озерова. Он напомнил, что в данном Советом Федерации президенту согласии на использование войск в Сирии количество и виды вооружений не оговариваются, поэтому увеличение их численности может происходить без одобрения сенаторов.