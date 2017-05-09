Минобороны осудило СМИ за сообщение о казни россиянина ИГ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о том, что в Сирии якобы захвачен и казнен российский военный, и осудило СМИ, распространяющие дезинформацию.

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений. Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок», - говорится в сообщении военного ведомства.

Сегодня, 9 мая, агентство Reuters со ссылкой на мониторинговый ресурс по Сирии SITE написало, что запрещенная в России террористическая группировка ИГ распространила видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения Петренко. Видео продолжительностью 12 минут было распространено 9 мая, но когда оно снято, непонятно, подчеркивает агентство. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Минобороны России проверит достоверность видео.