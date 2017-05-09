Минобороны проверит достоверность видео ИГ о казни российского полковника в Сирии

Минобороны России проверит достоверность видео, распространенного террористической группировкой ИГ (запрещена в России), на котором якобы запечатлена казнь российского полковника по имени Евгений Петренко, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Конечно, Министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка, и результаты ее станут известны», - сказал Озеров «Интерфаксу» во вторник, комментируя появление видео.

Сенатор отметил, что ему ничего не известно о содержании и степени достоверности данной видеозаписи, однако, по его мнению, «в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания». По словам Озерова, чтобы выяснить, действительно ли на видео совершается казнь российского военного, «можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии». «Если это случилось, то мало не покажется никому», - сказал сенатор.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГ распространила видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения Петренко. В частности, Reuters написало об этом со ссылкой на мониторинговый ресурс по Сирии SITE. Видео продолжительностью 12 минут было распространено 9 мая, но когда оно снято, непонятно, подчеркивает агентство. ФСБ отказалась от комментариев агентству, комментариев МИД России пока не поступало.