МИД России опубликовал меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Министерство иностранных дел России опубликовало текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был принят 4 мая. Из документа следует, что Иран, Россия и Турция как страны-гаранты соблюдения режима прекращения огня в Сирии договорились создать зоны деэскалации — в провинции Идлиб и примыкающих к ней частях провинций Латакия, Хама и Алеппо, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте и в южных провинциях Деръа и Кунейтра.

«Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов», — говорится в документе.

В границах зон деэскалации должны быть прекращены боевые действия, обеспечен гуманитарный доступ, приняты меры по восстановлению объектов инфраструктуры, созданы условия для оказания населению медицинской помощи, а также для безопасного, добровольного возвращения беженцев.

Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают КПП и наблюдательные пункты.

Россия, Иран и Турция обязуются также продолжить борьбу с запрещенными террористическими организациями «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и другими. К 4 июня должны быть подготовлены карты зон деэскалации и полос безопасности и предприняты шаги по отмежеванию формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок.