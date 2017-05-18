Коалиция объяснила удар по сирийским военным на юге страны

Возглавляемая США коалиция объясняет причину нанесения удара по проправительственным силам на юге Сирии.

«Коалиция нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе», - говорится в заявлении коалиции, распространенном в четверг.

Как отмечается в заявлении, «эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными».

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

Как отмечается в заявлении, коалиционные силы действуют в районе Ат-Танф на протяжении «многих месяцев», обучая, тренируя и консультируя партнерские силы, которые борются с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).