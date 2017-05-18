Столтенберг заявил об отказе НАТО участвовать в боевых операциях в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в участии в боевых операциях в Сирии и Ираке. «Не было никакого запроса, никто не хочет, чтобы НАТО была вовлечена в боевые операции в Сирии или в Ираке. Вопрос о том, чтобы НАТО занималась боевыми операциями, совершенно не стоит», — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о санкциях за финансовую поддержку и экономические контакты с правительством Башара Асада или сирийским Центробанком. Закон в случае утверждения сенатом и президентом будет требовать от властей введения санкций в отношении стран и компаний, которые оказывают сирийскому руководству экономическую поддержку.