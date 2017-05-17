Минфин США включил еще трех человек и четыре компании в санкционный список по Ирану

Министерство финансов США дополнило санкционный список, касающийся ракетной программы Ирана и оказания помощи Сирии, тремя частными лицами и четырьмя компаниями, говорится в заявлении министерства, обнародованном в среду.

«Администрация [США] привержена задаче противодействовать дестабилизирующему поведению Ирана, такому как развитие иранской программы баллистических ракет и поддержка режима [президента Сирии Башара] Асада», - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

«Эти санкции затрагивают как иранских официальных лиц, так и сеть компаний, базирующуюся в Китае, которые оказывают поддержку Сирии и поставляют продукцию для дальнейшего развития иранской программы баллистических ракет», - отметил он.

Среди лиц, попавших под санкции, - двое иранских военных, один из которых является директором организации, связанной с программой твердотопливных баллистических ракет, а второй оказывает различную поддержку Сирии, включая помощь в приобретении Дамаском взрывчатых веществ.