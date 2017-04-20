Тиллерсон назвал недостатки действующей ядерной сделки с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в том, что эта страна продолжает тревожащие провокации с целью дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Это сообщает Reuters. Он заявил, что при оценке эффективности «ядерной сделки» 2015 г. с Тегераном нужно учитывать не только то, как Иран выполняет ее условия, но и его политику в регионе, которая противоречит интересам США в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане.

Днем ранее госдепартамент США объявил о пересмотре договоренностей, которые в июле 2015 г. Иран заключил с шестеркой стран-переговорщиков, в числе которых были Россия и США. В обмен на снятие санкций Тегеран обязывался отказаться от любых попыток обзавестись ядерным оружием, переоборудовать все свои ядерные программы в исключительно мирных целях и пускать инспекторов ООН на все объекты для контроля. Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал администрацию Барака Обамы за заключение этой сделки, которая, по его оценке, не принесла США никакой выгоды.

По словам Тиллерсона, президент Трамп поручил госдепартаменту изучить сделку и оценить, как снятие антииранских санкций сказывается на интересах национальной безопасности США. Он считает, что сделка всего лишь откладывает появление у Ирана ядерного оружия. Политика США в отношении Ирана должна учитывать все угрозы, исходящие от этой страны, а их немало, это очевидно, сказал госсекретарь журналистам. При заключении сделки было ошибкой не учесть все угрозы, которые исходят от Ирана помимо его ядерных амбиций, считает он. Такие же ошибки были допущены и в отношении КНДР, которая также попала под санкции из-за попытки обзавестись ядерным оружием и которая сейчас представляет собой непосредственную угрозу, отметил госсекретарь. Пока ничто не свидетельствует, что США намерены выйти из ядерной сделки с Ираном, отмечает Reuters, однако в руководстве страны явно считают необходимым ее проанализировать.

В письме спикеру палаты представителей конгресса Полу Райану Тиллерсон отметил, что Иран выполняет условия соглашения 2015 г., но при этом существует озабоченность в отношении роли Ирана как государства, спонсирующего терроризм.

В среду глава Пентагона Джим Мэттис упомянул в Эр-Рияде «дестабилизирующее влияние Ирана», комментируя конфликт в Йемене.

Тегеран пока не комментировал последние заявления Вашингтона. В ноябре духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что, если США нарушат условия ядерной сделки, Иран на это ответит.