Пентагон заявил о предупреждении России об ударе по сирийским войскам

Возглавляемая США коалиция обратилась к России по установленному каналу избежания инцидентов сразу после того, как заметила продвижение проправительственных сил по направлению к Ат-Танфу, сообщил Пентагон.

«Коалиция обратилась к России по линии избежания инцидентов сразу после того, как мы заметили, что прорежимные силы продвигаются к Ат-Танфу», - сказал «Интерфаксу» в пятницу представитель коалиции.

«Силы коалиции действуют в районе Ат-Танфа много месяцев, тренируя и консультируя проверенные партнерские силы, вовлеченные в борьбу с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещанная в России). И эта информация была донесена до России и ее сирийских партнеров по линии избежания инцидентов», - сказал представитель коалиции.

Он заявляет также, что удар коалиции по сирийским проправительственным силам не привел к жертвам среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по правительственным силам в Сирии. Возглавляемая США коалиция объяснила, что удар был нанесен по «проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе».