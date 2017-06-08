Коалиция США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла в четверг удар с воздуха по проправительственным силам в Сирии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц. Целью ударов стали три транспортных средства примерно в 35 км от базы Ат-Танф близ границы с Ираком.

По информации CNN, удары были нанесены, так как транспортные средства нарушили охранный периметр деэскалации базы (55 км). На базе Ат-Танф дислоцированы американские войска и силы сирийской вооруженной оппозиции.

Это уже третий случай за последние недели, когда силы коалиции наносят удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.