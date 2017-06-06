Коалиция вновь нанесла удар по просирийским силам в Ат-Танфе

Возглавляемая США коалиция вновь нанесла удар по проправительственным силам на юге Сирии, заявили представители коалиции.

«Коалиция 6 июня уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии», - говорится в заявлении коалиции, распространенном во вторник.

Как отмечается в заявлении, «несмотря на предварительные предупреждения прорежимные силы вошли в согласованную зону предотвращения конфликтов с танком, артиллерией, зенитным оружием, военными техническими средствами и численностью в 60 солдат, что представляло угрозу для коалиции и для ее партнерских сил, размещенных в гарнизоне Ат-Танф».

18 мая возглавляемая США коалиция заявила, что «нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе». Как отмечалось в заявлении, «эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными».