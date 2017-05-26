Лидеров НАТО попросили быть лаконичнее

Саммит стал первой многосторонней площадкой, которую посетил президент США Дональд Трамп Matt Dunham / REUTERS

Главными темами саммита НАТО в Брюсселе в четверг стало участие альянса в коалиции против ИГИЛ (запрещено в России) и повышение расходов на оборону. Тема отношений с Россией обсуждалась минимально, никаких новых решений принято не было. Присоединение НАТО к коалиции – политический жест, заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг. Все члены НАТО входят в коалицию США по борьбе с ИГИЛ, однако участие НАТО в операции ограничивается полетами разведывательных самолетов АВАКС в Турции и подготовкой военных в Ираке.

Саммит стал первой многосторонней площадкой, которую посетил президент США Дональд Трамп в ходе своего первого зарубежного турне. Во время своей предвыборной кампании Трамп назвал НАТО устаревшим, а свою приверженность 5-й статье о коллективной обороне (нападение на одного станет атакой на всех) открыто не поддерживал. «Повестку саммита скроили под Трампа и свели ее к борьбе с терроризмом и расходам на оборону – тому, за что Трамп больше всего критиковал НАТО. Россию вынесли за скобки, а главам государств неоднократно напоминали о необходимости говорить покороче во время ужина с Трампом, чтобы его внимание не рассеивалось», – комментирует саммит американский журнал The Atlantic.

Верят в США 66% жителей стран – членов НАТО верят, что США применят военную силу для их защиты в случае конфликта с Россией, следует из опроса Pew Research Center

В стенах НАТО избрание Трампа вызвало беспокойство, ведь опыта в международной политике у него не было и он казался непредсказуемым, однако его советники по безопасности это компенсировали, делится чиновник НАТО. Если Трамп откажется от НАТО, то нагрузка на Вашингтон увеличится и американцам придется самим выполнять те задачи, которыми занимается в настоящее время альянс, делится соображениями чиновник: «Если закроют альянс, то нечто подобное придется создавать уже на следующий день». Статья 5 была приведена в действие единственный раз – после атаки на США 11 сентября 2001 г., а сейчас самая крупная операция альянса – в Афганистане, напоминает чиновник.

Никаких планов или предложений по Сирии в настоящее время в НАТО не обсуждается, рассказывает высокопоставленный военный НАТО. Альянс не будет участвовать в боевых операциях коалиции, подчеркнул военный. Против активного участия НАТО в Сирии выступают прежде всего Франция и Германия, ведь в этом случае идею создания европейской армии и единой независимой политики безопасности придется отложить еще на несколько лет, делится чиновник НАТО. Участие НАТО в антиигиловской коалиции – важный, но символический шаг, сказал «Ведомостям» бывший посол США в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу: «НАТО начнет участвовать в планировании операции коалиции, и в этом главный результат присоединения, однако приоритет НАТО – обеспечить безопасность в Европе, и ключевым моментом в этом пазле становится все более агрессивная Россия, которая за последние три года из партнера превратилась в проблему». Война на востоке Украины – самая сложная задача альянса и здесь его никто заменить не может, продолжает Вершбоу: «Если в Сирии НАТО участвует символически, то на восточных рубежах именно альянс «заземляет» США и продолжает курс, даже несмотря на смену хозяина Белого дома».