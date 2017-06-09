Генштаб ВС России сообщил о прекращении гражданской войны в Сирии

После создания зон деэскалации ситуация в Сирии кардинально улучшилась, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями», - сказал он.

Рудской рассказал, что мирные жители возвращаются в свои дома, в городах восстанавливается инфраструктура. За последний месяц в зону деэскалации были доставлены 14 гуманитарных конвоев.

«В освобожденных от боевиков районах проводится гуманитарное разминирование. 2 июня в филиале российского Международного противоминного центра в Алеппо состоялся очередной выпуск курсантов. 92 сирийских сапера были направлены для разминирования города Маскана и других населенных пунктов в восточных районах провинций Алеппо и Хомс, недавно освобожденных от джихадистов», - сказал С.Рудской.