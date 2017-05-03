Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане

Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии. Это сообщил агентству «Интерфакс» член делегации Усама Абу Зейд. По его словам, даже на тот момент, когда оппозиция села за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались.

В Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции «Интерфаксу» подтвердили отказ своей делегации от дальнейшего участия в текущей сессии переговоров в Астане.

Делегацию возглавлял лидер «Джаишш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.

Оппозиционная делегация потребовала отступления правительственных войск с территорий, занятых после 30 декабря 2016 г., в том числе из Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани, а также исключения Ирана из процесса сирийского урегулирования. Заявление цитирует ТАСС. «Иран является государством-агрессором и врагом сирийского народа, - говорится в заявлении. - Он составляет часть проблемы, и мы не принимаем какой-либо его роли в настоящем или будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора [перемирия]».

Также делегация заявила, что настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Как заявили ее представители, полное уничтожение терроризма возможно только в результате борьбы с его первоисточником в лице режима Асада. «Он [режим] основан на крови, притеснении и несправедливости в Сирии», - цитирует ТАСС.