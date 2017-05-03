В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

В Астану в ночь на 3 мая прибыл помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков. «Все делегации прибыли, в том числе представитель США», - цитирует его «Интерфакс». Ранее сообщалось о прибытии в Астану главы российской делегации, спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, советника министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науафы Уасфи Теля, спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и главы делегации Турции - замминистра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седата Онала.

По словам Жайнакова, основной раунд переговоров по закреплению режима прекращения огня в Сирии начнется в полдень, поскольку часть делегатов прибыла ночью и рано утром. Встречи пройдут в закрытом формате.

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию сирийской вооруженной оппозиции - лидер «Джаишш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш. Предствитель США примет участие в переговорах впервые.

На 4 мая во второй половине дня запланированы пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.