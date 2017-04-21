Лавров обвинил Запад в использовании инцидента в Идлибе ради смещения Асада

Блокировка российского проекта резолюции о расследовании инцидента в Идлибе в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена на смену режима в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает «Интерфакс», он отметил, что «наше совместное предложение о том, чтобы эксперты ОЗХО посетили места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии, было без каких-либо внятных объяснений заблокировано западными делегациями». Запад считает, что в Идлибе сирийские правительственные силы использовали химическое оружие, Москва отрицает возможность применения его Башаром Асадом, а Минобороны России вообще выражало сомнения в реальности отравления местности. Директор ОЗХО Ахмет Узюмджю 19 апреля заявил, что в Идлибе использовался зарин или его аналог, заявляли представители британской делегации в организации.

По оценке Лаврова, блокировав резолюцию, «западные коллеги» «по сути, запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолеты со снарядами, снаряженными химическим веществом». Он заявил это 21 апреля на встрече с руководителем МИД Китая Ван И в Астане, где встречаются министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я считаю, что это очень серьезная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить», - сказал российский министр.

Он напомнил, что делаются «открытые заявления» из Лондона и Парижа о том, что «их эксперты получили пробы с места инцидента». Лондон, Париж и ОЗХО при этом не дают ответы на вопросы Москвы, откуда эти пробы взялись, кто их брал, когда их доставили. «Думаю, что это очень близко к ситуации, когда эта организация себя будет дискредитировать. Если кто-то хочет этому способствовать, то такие попытки надо пресекать», - сказал Лавров.

Предложение России и Ирана создать независимую комиссию для расследования предполагаемой химической атаки в Идлибе исполнительный совет ОЗХО отклонил большинством голосов.