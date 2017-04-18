Минобороны: на отравление зарином в Хан-Шейхуне никто за две недели не жаловался

Единственным доказательством применения химического оружия в Сирии остаются два видеоролика «Белых касок», наблюдательной организации. Как передает ТАСС, это заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, ни один житель Хан-Шейхуна, ни один эксперт «Белых касок» за прошедшие две недели не обращался с жалобами на отравление.

«Город живет своей жизнью. Нет даже обращений с просьбой оказания помощи специфическими медикаментами, антидотами, дезактивантами не только населению, но и псевдоспасателям», - сказал он.

По версии западных стран, 4 апреля в Хан-Шейхуне был использован зарин и ответственность на этом лежит на сирийских правительственных войсках. Кремль не видит оснований доверять информации независимых организаций, таких как «Белые каски», и считает, что ни у США, ни у других западных стран не могло быть достоверной информации о виновниках инцидента, говорил 6 апреля пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его оценке, инцидент с химической атакой в провинции Идлиб террористы и оппозиция могут использовать для делегитимизации руководства страны, а разногласия по Сирии вряд ли могут повлиять на отношения России и США.

Осенью 2016 г. Конашенков называл организацию «Белые каски» близкой к «Джебхат ан-Нусре» (сирийское ответвление «Аль-Каиды», обе организации в России считаются террористическими и запрещены).