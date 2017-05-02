МИД Казахстана сообщил об участии сирийской оппозиции в предстоящих переговорах в Астане

Представители вооруженной оппозиции подтвердили свое участие в очередном раунде переговоров в Астане по закреплению режима прекращения огня в Сирии. Как передает «Интерфакс», это сообщил первый замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. «Мы ожидаем, прибытие должно быть в течение нескольких часов сегодня, а также ночью, завтра утром», - сказал он.

Делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавит Мохаммед Аллуш, сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков. Он добавил, что участие в переговорах подтвердили все стороны.

По словам Тлеуберди, в нынешнем раунде переговоров примет участие помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку. США подтвердили участие в качестве наблюдателей, уточнил замминстра. На встрече 24 апреля с руководителем МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил готовность к участию в переговорах на более высоком уровне. «Госсекретарь подтвердил, что они заинтересованы повысить свой уровень участия на переговорах», - сказал замминистра. Также в качестве наблюдателя в Астану должен прибыть представитель Иордании.

На данный момент в Астану прибыла делегация Ирана в полном составе во главе с замруководителя МИД Ирана Джабери Ансари, делегация правительства Сирии, эксперты стран-гарантов, сказал утром 2 мая Жайнаков. По его данным, спецполанник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану во вторник вечером, руководители делегаций России и Турции - ночью.

2 мая в Астане пройдут делегации военных экспертов из Ирана, России и Турции. 3-4 мая пройдут уже основные переговоры, сказал Тлеуберди. По традиции встреча экспертов носит характер технических консультаций и проходит в закрытом режиме.