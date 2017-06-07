МИД России: доходы ИГ упали в два раза из-за действий российских и американских военных

Доход террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) значительно сократился после атак российских военных и участников американской коалиции, сообщил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

«По последним данным российских ведомств, уничтожение энергетической инфраструктуры ИГ привело к тому, что доходы от продажи нефти и газа сократились за последний год-два практически в два раза - с $50 млн до $12-20 млн ежемесячно», - сказал Феоктистов в Нью-Йорке на пресс-конференции по итогам двусторонних российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма.

По словам Феоктистова, США уничтожили около 2000 бензовозов на территории Сирии и Ирака, которые перевозили незаконно добытую ИГ нефть. Россия, в свою очередь, с сентября 2015 г. уничтожила около 4000 таких бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти и 112 объектов по перекачке нефти.

«Основными источниками финансирования ИГ, несмотря на успехи военных операций, остаются торговля углеводородами и поборы с гражданского населения», - заключил он.

Феоктистов также сообщил, что Россия завершает работу по подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго в отношении территорий, подконтрольных ИГ. «Необходимо запретить любые торгово-экономические отношения с ИГ, чтобы нельзя было ничего ни продавать, ни покупать у ИГ. Как этого добиться, вопрос сложный. Мы считаем, самый эффективный путь - это принятие новой резолюции СБ ООН в ближайшей перспективе, которая вводила бы всеобъемлющее торгово-экономическое эмбарго в отношении территории, подконтрольной ИГ», - сказал он.