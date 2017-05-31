Шойгу доложил Путину о запуске четырех «Калибров» по целям ИГ под Пальмирой

Силы ВМФ России выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по целям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в окрестностях Пальмиры, заявило Минобороны утром 31 мая. Руководитель ведомства Сергей Шойгу накануне поздно вечером проинформировал президента Владимира Путина об этих успешных пусках «Калибров», цитирует ТАСС пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Пуски осуществили фрегат «Адмирал Эссен» и подводная лодка «Краснодар» из акватории в восточной части Средиземного моря. Минобороны сообщает, что все цели поражены. Подлодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения, передает ТАСС.

Целями ударов стали укрытия восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки, рассказало военное ведомство. «Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия», - цитирует ТАСС.

«Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ, экипажей кораблей и подводной лодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения. Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа», - цитирует «Интерфакс».