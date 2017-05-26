НАТО присоединится к коалиции по борьбе с ИГ

Лидеры стран НАТО приняли решение присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство». «В НАТО решили стать полноправными членами глобальной коалиции против ИГ», — сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил, что все члены НАТО по отдельности ранее уже вступили в эту коалицию. Столтенберг добавил, что «присоединение к коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях». НАТО будет выполнять координационные функции и участвовать в политических дискуссиях коалиции, пояснил генсек.

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий считает, что присоединение НАТО к антитеррористической коалиции — это моральная поддержка. «Небоевой» статус присоединения НАТО на самом деле некая политическая формальность», — сказал Слуцкий.