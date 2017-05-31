Минобороны опубликовало видео ракетного удара с подлодки по объектам ИГ

Министерство обороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр-НК» из акватории в восточной части Средиземного моря по районам Пальмиры, где скрывались боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

Четыре ракеты были запущены с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар». Целью стали укрытия боевиков в районе восточнее Пальмиры, где находились члены ИГ и их военная техника. Минобороны сообщает, что все цели поражены.