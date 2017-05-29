Сирийские войска выходят на границы с Иорданией и Ираком

Сирийские правительственные силы и их союзники заняли значительные пустынные территории, ранее подконтрольные преимущественно группировке ИГИЛ (запрещена в России) Syrian Central Military Media / AP

В результате развернутого с середины мая наступления к юго-востоку от Пальмиры сирийские правительственные силы и их союзники заняли значительные пустынные территории, ранее подконтрольные преимущественно группировке ИГИЛ (запрещена в России), сообщил «Ведомостям» человек, близкий к Минобороны России. В некоторых местах наступающие вышли к границе с Иорданией и продвигаются в направлении границы с Ираком. Одновременно продолжается наступление сирийских сил на позиции ИГИЛ вдоль правого берега Евфрата в сторону «столицы халифата» Ракки.

В то же время продолжается осада Ракки отрядами «Сирийских демократических сил», в которых доминируют курды, при поддержке авиации США. Недавно они получили тяжелое вооружение, включая противотанковые ракеты и бронетехнику, выделенное по решению президента США Дональда Трампа. В субботу собеседник в Минобороны России сообщил ТАСС, что в Ракке между командованием курдских отрядов и лидерами группировок ИГИЛ была достигнута договоренность об открытии для боевиков безопасного южного коридора: по словам собеседника, им дали возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры. Одна из таких колонн из 39 пикапов была обнаружена, атакована и разбита ВКС России 25 мая, и собеседник в Минобороны пообещал, что «любые попытки боевиков ИГИЛ по перемещению в сторону Пальмиры и наращиванию там группировки будут жестко пресекаться».

Главная цель наступления правительственных сил – получение контроля над границами, и в первую очередь над границей с Ираком, которая сейчас не контролируется, что приводит к беспрепятственному передвижению боевиков, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его мнению, для решения другой важной задачи – деблокирования города Дейр-эз-Зор, осажденного отрядами ИГИЛ уже более трех лет, – сил у правительственных войск пока недостаточно. США и их союзники также готовят отряды оппозиции для наступления на Дейр-эз-Зор с южного направления и их недавний авиаудар по отряду проправительственных ливанских и иранских отрядов, наступавших к границе с Ираком, неслучаен, говорит человек, близкий к Минобороны России. Вряд ли дело дойдет до прямых столкновений проправительственных и проамериканских отрядов, но правительство Сирии не собирается отказываться от деблокирования этого города, рядом с которым находятся месторождения углеводородов, считает собеседник.