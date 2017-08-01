Понять Рекса Тиллерсона

Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США Рекс Тиллерсон, Госсекретарь США

Ну слава богу! Свершилось! Госсекретарь США наконец-то начал изъясняться на понятном нам языке!

Что вы говорите? Вам, наоборот, ничего не понятно? Вы считаете, что в этих словах совершенно нет логики? Как, мол, можно улучшить отношения с Россией, вводя против нее новые санкции и заранее ожидая жестких ответных действий?

А вот и нет. Логика тут железная, только не прямая, а перевернутая. Но нам-то она как раз особенно близка, потому что именно ею мы неизменно руководствуемся в последние несколько лет.

Чем наши любимые руководители объясняли признание Абхазии и присоединение Крыма? Правильно, неукоснительным следованием общепризнанным нормам международного права. А зачем мы поддерживаем сепаратистов в Донбассе? Исключительно ради укрепления единства и суверенитета соседнего государства.

И так почти во всем. Муниципальный фильтр, позволяющий губернаторам легко избавляться от реальных соперников, нужен, разумеется, для усиления конкуренции на выборах. Новые ограничения на проведение митингов, само собой, для укрепления конституционных гарантий свободы собраний. В целях более эффективной борьбы с нашими террористами следует выдавить их с чужой территории, чтобы они поскорее вернулись на историческую родину. Ну а ради заботы о здоровье сирот-инвалидов, конечно же, нужно лишить их возможности переезжать туда, где их способны вылечить.

Ну а что американцы? Какая логика до сих пор была у Дональда нашего Трампа? А вот такая: если мы хотим улучшить отношения с Россией, то нужно воздержаться от новых санкций и отменить старые. Нам не нравится, что Америка платит за безопасность членов НАТО, – значит, пусть они сами на это раскошелятся. И вообще, если за наше величие приходится платить и никакой прибыли мы с этого не имеем, то на кой ляд нам такое величие?

В общем, все скучно, пресно и банально. И как, спрашивается, мы вообще можем хоть о чем-то договориться с американцами, если у них в огороде бузина, а у нас в Киеве дядька (ну или наоборот)? Поэтому робкую попытку Тиллерсона вписаться в нашу логику можно только приветствовать.

И еще. Не прав был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда, комментируя санкции конгресса, посоветовал американским партнерам пройти «реабилитацию от обострения политической шизофрении». Наоборот, не лечиться нужно Трампу и его соратникам, а побыстрее войти в аналогичное нашему измененное состояние сознания. И тогда отношения России и США выйдут наконец на новый, невиданный в медицинско-политической практике уровень.