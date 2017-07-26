После введения конгрессом США санкций администрация Трампа станет для России бесполезной

Принятие законопроекта двумя третями голосов в обеих палатах конгресса означает преодоление возможного вето, говорит Уильям Померанц Alex Brandon / AP

Во вторник в палате представителей конгресса США планировалось голосование по законопроекту, который вводит новые санкции против России, Ирана и КНДР. В момент подписания газеты информации по голосованию еще не было. Расширение санкций коснется российских банков и энергетических компаний и мотивируется возможным вмешательством Москвы в выборы президента США. Закон ограничит возможности президента США Дональда Трампа снимать в одностороннем порядке санкции с России: для этого ему придется писать в конгресс объяснение, после чего конгресс в течение 30 дней примет решение.

Санкции Обамы Барак Обама в 2014 г. вводил персональные и секторальные санкции против России своими указами в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, причем список лиц, подпадающих под них, постепенно расширялся. В 2016 г. Обама ввел санкции против российских хакеров, ГРУ и ФСБ в связи с вмешательством в выборы.

Принятие законопроекта двумя третями голосов в обеих палатах конгресса означает преодоление возможного вето, говорит заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц: «Трампу будет легче подписать законопроект, чем наложить вето, ведь тогда ему придется объяснять, почему он отказался поддержать санкции против Ирана и КНДР, за которые сам же и выступал. Из законопроекта, как из песни, ничего не выбросить. После подписания санкции становятся законом и переиграть ситуацию нельзя». Прецедент уже есть, напоминает Померанц, – в 2012 г. на подписание Обамы поступил законопроект, в котором отмена поправки Джексона – Вэника при вхождении России в ВТО сочеталась с санкциями по акту Магнитского: «В это сейчас трудно поверить, но Обама не хотел подписывать акт Магнитского и уж тем более привязывать его к вступлению России в ВТО, но конгресс их связал, и ему пришлось делать сложный выбор – либо поставить под вопрос свои обязательства, либо разбираться с последствиями акта Магнитского. Обама посчитал, что участие России в ВТО важнее, и ошибочно полагал, что Москва на акт Магнитского большого внимания не обратит. В итоге мы до сих пор разбираемся с последствиями».

Контроль конгресса за снятием санкций с России еще больше отдаляет эту перспективу, убежден директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета Мэтью Барроуз: «Демократы и республиканцы слились в едином порыве, чтобы позлить президента, а помимо этого настроения против России в конгрессе так высоки, что санкции снимут, только когда Россия признается, что вмешивалась в выборы, – т. е. в том, в чем ее обвиняют. Или придется подождать, когда президент Владимир Путин покинет свой пост, и раньше этого на перезагрузку рассчитывать не приходится». Трампу Россия нужна в Сирии и даже новый закон его не остановит, убежден эксперт: «Трамп любит игнорировать факты, которые ему не нравятся. Но вопрос – захочет ли Москва теперь, когда особой надежды хотя бы на ослабление санкций нет, с ним работать?»

В подготовке статьи принимал участие Михаил Сеоан